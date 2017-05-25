"Гра престолів": в мережі з'явився перший трейлер нового сезону

Телеканал HBO оприлюднив перший повноцінний трейлер 7 сезону популярного серіалу "Гра престолів".

Майже 2-хвилинний ролик можна переглянути на Youtube-каналі телеканалу HBO.

На початку трейлеру Серсі Ланністер говорить про "ворогів на сході, на заході, на півдні та на півночі".

За менш ніж добу після оприлюднення в мережі, відео назбирало вже понад мільйон переглядів.

Раніше в мережу потрапили нові фотографії зі зйомок "Гри престолів"