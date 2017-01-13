Грабіжник сам здався поліції, коли правоохоронець почав вимагати в нього хабар

Підозрюваний у вчиненні пограбування сам звернувся до внутрішньої безпеки поліції, коли поліцейський запросив у нього хабар. Повторно. Оперативника та його поплічника, раніше судимого, затримали в момент одержання грошей.

Наприкінці 2016 року до УВБ столичної поліції надійшла заява від чоловіка про те, що один з працівників кримінальної поліції Києва вдруге вимагає від нього гроші, повідомили у Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Перевіркою, проведеною підрозділом внутрішньої безпеки, було встановлено, що заявник разом з 30-річним поплічником є підозрюваними у пограбуванні, скоєному на території Шевченківського району столиці. Із затриманими зв’язався оперуповноважений столичного розшуку, який був добре знайомий зі спільником заявника. Вирішивши проблему знайомого, оперативник запропонував і заявникові "допомогти" уникнути обрання міри запобіжного заходу, пов’язаної з позбавленням волі, щоправда – за 2,5 тисячі доларів США, які він пізніше і отримав.

Згодом поліцейський знову вийшов на зв'язок з чоловіком. Цього разу пообіцяв вплинути на рішення суду у кримінальному провадженні, що, начебто, допоможе підозрюваному не потрапити за грати. Ціна питання – 3,5 тисячі доларів США. Чоловік спочатку погодився і передав оперативнику 750 доларів, але потім – звернувся до внутрішньої безпеки поліції. За матеріалами перевірки цієї заяви слідчим відділом прокуратури Києва було розпочато кримінальне провадження.

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Працівниками УВБ було задокументовано факт отримання оперативником 500 доларів США, а потім – ще 2,2 тисяч іноземної валюти, які він поділив зі своїм знайомим, 30-річним раніше судимим. Після другої передачі коштів співробітника поліції та його кримінального друга затримали працівники відділу фізичного забезпечення та оперативного супроводження ДВБ Національної поліції України.

25-річного старшого лейтенанта поліції затримано в порядку ст.208 КПК України. Санкція ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції,обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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