Грабіжник, загиблий від вибуху в магазині Рівного – рецидивіст

Поліція встановила особу чоловіка, який загинув від вибуху у Рівному напередодні.

За попередніми даними в магазині спрацювала граната РГД-5. Звідки вона там взялася – зараз з'ясовують слідчі.

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26-річний місцевий житель у приміщення пробрався через розбите вікно. Мав при собі відмичку, маску та рукавички.

Це житель міста Рівне, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, відбував покарання в місцях позбавлення волі,

– розповів заступник начальника ГУ НП в Рівненській області Сергій Волков.

Тож слідчі припускають, що чоловік хотів пограбувати приміщення магазину.

Нагадаємо, що у Рівному на цокольному поверсі багатоповерхівки пролунав вибух. Там розташований магазин, де тривав ремонт.