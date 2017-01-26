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Грабіжники катували праскою чоловіка з дружиною на Київщині, – ЗМІ

18:00, сьогодні 737 Читать новость на русском
Бандити в балаклавах
Бандити в балаклавах / Новини Закарпаття

У Кагарлику Київської області грабіжники вчинили жорстокий напад на родину підприємця, директора будівельної фірми Миколи Гриценка.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

За словами доньки потерпілого Тетяни, в ніч на 21 січня в будинок її батька увірвалися люди в чорних масках і почали вимагати в нього гроші.

"Вони (батьки) ніколи не тримали в будинку великі суми. Отримавши відмову, вони (зловмисники) стали катувати батька – надягали пакет на голову, душили, палили. Батько зараз в опіковому відділенні", – розповіла жінка.

Троє нападників увірвалися вночі в будинок через вікно. Господар відкрив вогонь із травматичного пістолета. Однак злочинці виявилися підготовленими і не постраждали. Вони зв'язали господаря та його дружину і почали катувати їх розжареною праскою,
– повідомив подробиці події прес-секретар поліції Київщини Микола Жукович.

Згодом друга донька підприємця, Оксана, повідомила, що викрадачів було значно більше.

"Четверо добре підготовлених людей, у чорній формі, балаклавах і берцах були в будинку, ще кілька були зовні. З ними велися переговори по рації. При собі вони мали будівельні затяжні ремені, скотч, пістолети. Вони шукали схованку з цінностями. У нас немає ніяких припущень, хто міг навести їх. Але нападники повідомили, що батька "замовили". Вони били, катували, врешті-решт, вкрили їх ковдрами, облили спиртним і пригрозили підпалити. Після цього – пішли", – розповіла донька постраждалого.

Зараз постраждале подружжя перебуває в лікарні у важкому стані. У Миколи численні глибокі опіки, гематоми, струс мозку, розрив барабанної перетинки і перелом двох ребер. У його дружини, Оксани, також значні опіки та численні гематоми і струс.

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Унаслідок нападу зловмисникам вдалося викрасти кілька тисяч гривень і суму до 1000 доларів із гаманців господарів. Також вони вкрали два золоті ланцюжки.

При цьому вони не взяли ніяких цінностей. Не чіпали срібні ікони, планшет. Не взяли ключі від машини, які лежали на виду,
– зазначила Оксана.

Дії нападників класифіковано за ст.187.3 – розбій, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Поліція оголосила їх у розшук.

Теги: Україна Київ Поліція Кримінал Катування Пограбування
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