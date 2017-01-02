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Гранатомети та стрілецька зброя: терористи Донбасу не припиняють вогонь

08:23, сьогодні 261 Читать новость на русском
Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ / Соцмережі

Минулої доби бойовики 38 разів обстрілювали позиції Збройних сил України у районі проведення антитерористичної операції.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне.

А з 82-міліметрових мінометів терористи вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому.

Крім того, на Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

Щодо Луганського напрямку, то тут бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого.

Також у штабі нагадали, що 1 січня три українських військовослужбовці зазнали поранень.

Читайте також: Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті

Теги: Україна Зброя Війна на Донбасі АТО Маріуполь Новини Донецька Луганськ Міністерство оборони України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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