Грандіозне дійство: відео репетиції параду до Дня Незалежності з висоти пташиного польоту

В мережі з'явилось відео урочистої репетиції українських військових, які візьмуть участь у параді до Дня Незалежності на Хрещатику.

Захопливими кадрами поділився Генеральний штаб ЗСУ на своєму Youtube-каналі.

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На відео видно репетиції різних родів військ, які урочистою ходою пройдуться Хрещатиком 24 серпня.

Підготовка до параду відбувається на злітно-посадковій смузі аеродрому столичного заводу "Авіант".

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, це вже третє спільне тренування зведених парадних розрахунків Збройних Сил України та інших силових структур.

Дивіться відео репетиції параду до Дня Незалежності з висоти пташиного польоту:

Раніше стало відомо, що вперше у параді до Дня Незалежності України візьмуть участь військові НАТО.