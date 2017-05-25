Грація і міць: показали відео демонстративного польоту Ан-70

Компанія "Антонов" опублікувала відео з презентаційного польоту військово-транспортного літака Ан-70.

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Короткий зліт, граційні маневри в повітрі – це далеко не повний опис літака Ан70", – сказали в "Антонові" про літак.

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту й посадки.

Ан-70 може перевозити весь перелік аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу та доставляти її на малопідготовлені ґрунтові майданчики.

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