Греція привела війська в боєготовність через зазіхання сусіда

Збройні сили Греції привели у підвищену бойову готовність через провокації Туреччини.
Про це повідомляє The Times з посиланням на власні джерела.
Збройні сили були приведені в стан бойової готовності, щоб оцінити ступінь їхньої готовності до відбиття турецьких провокацій,
– написали у виданні.
На такі дії Афіни пішли через вторгнення турецьких літаків у виключну повітряну зону Греції. Зокрема 1 лютого зафіксували багаторазове вторгнення Туреччини у повітря над островами у центральній і південній частині Егейського моря.
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