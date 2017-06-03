Грифи-геї успішно висиділи яйце в амстердамському зоопарку

Працівники Королівського зоопарку в Амстердамі заявили, що двоє грифів чоловічої статі після тривалих стосунків змогли успішно висидіти яйце і стали батьками.

Про це повідомили на ВВС.

Курйозний випадок трапився, коли персонал зоопарку підклав двом грифонам яйце, яке покинула матір і протягом двох місяців птахи висиджували яйце.

Доглядач Джоб ван Тол каже, що батьки є "дуже міцною парою" та прекрасно справляються зі своїми обов'язками.

Ці грифи живуть у нас декілька років. Вони зажди разом мостять гніздо. Але як чоловіки вони не могли зробити однієї речі – знести яйце,

– розповів чоловік.

Що дивує, нові батьки пташеняти, якому лише 20 днів, не лише дбають та піклюються про нього, а й стали першими птахами чоловічої статі, які успішно висиділи яйце.

"Як і деякі види пінгвінів, грифи роблять те саме, вони по черзі виконують обов'язки. Самки відкладають яйця, але вони виховують потомство разом, шукають їжу разом. Птахи чоловічої статі запрограмовані на турботу", – додають працівники зоопарку.

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