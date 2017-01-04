Грип убив 6 людей за тиждень в Україні

Протягом тижня від захворювань на грип та ГРВІ в Україні померло 6 людей.

Про це мовиться у звіті Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій МОЗ України.

Зазначається, що три летальні випадки сталися у Львівській області, ще по одній людині померло від грипу в Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпороги в 21 області України та в Києві. Як зазначається, найвищий показник захворюваності зареєстрований у Київській області, найменший – у Луганській.

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За звітний 52 тиждень на грип та ГРВІ захворіла 369 151 людина, з них 57,8% складають діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 866,7 на 100 000 населення, що на 12,0% менше минулого тижня. Тенденція до зростання захворюваності зменшилася, це пов'язано з новорічними святами та канікулами в навчальних закладах,

– мовиться в повідомленні.