Грицак назвав причину нічного візиту Порошенка в СБУ

Глава СБУ Василь Грицак підтвердив візит Петра Порошенка до СБУ вночі 21 грудня та назвав його причину.

За його словами, нібито виникла нагальна потреба поспілкуватись з Порошенком, тому він і приїхав. Про це Грицак повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Укрінформ.

А також Грицак заявив, що й сам не знав про цей візит, а караули "спрацювали не найкраще".

"Приїхав (Порошенко, – "24"), подивився чи працює Служба безпеки несподівано, перевірив караули. Я сам не знав про цей візит. До речі, наші караули в одній ситуації не найкраще спрацювали, за це мене президент покритикував", – зазначив Грицак.

Нагадаємо, вночі 21 грудня Президент України і перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко приїхали в будівлю СБУ. Ні Порошенко, ні Кононенко не коментували цієї інформації.