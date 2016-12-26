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Телеканал новин 24 Грицак назвав причину нічного візиту Порошенка в СБУ
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Грицак назвав причину нічного візиту Порошенка в СБУ

02:56, сьогодні 43003 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / antikor.com.ua

Глава СБУ Василь Грицак підтвердив візит Петра Порошенка до СБУ вночі 21 грудня та назвав його причину.

За його словами, нібито виникла нагальна потреба поспілкуватись з Порошенком, тому він і приїхав. Про це Грицак повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Укрінформ.

А також Грицак заявив, що й сам не знав про цей візит, а караули "спрацювали не найкраще".

"Приїхав (Порошенко, – "24"), подивився чи працює Служба безпеки несподівано, перевірив караули. Я сам не знав про цей візит. До речі, наші караули в одній ситуації не найкраще спрацювали, за це мене президент покритикував", – зазначив Грицак.

Нагадаємо, вночі 21 грудня Президент України і перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко приїхали в будівлю СБУ. Ні Порошенко, ні Кононенко не коментували цієї інформації.

Теги: Україна Політика СБУ Василь Грицак Петро Порошенко Ігор Кононенко
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