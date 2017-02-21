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Грицак назвав українські політичні проекти, які фінансує Росія

15:57, сьогодні 341 Читать новость на русском
Рублі
Рублі / Фото з відкритих джерел

Кремль фінансує створення політичних проектів в Україні. Однією з цілей нової тактики Росії є прихована федералізація.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу.

Він зазначив, що зокрема, відомству відомо про такі регіональні проекти, як: "Соціальне Запоріжжя", "Слобожанщина", "Закарпатський край", "Одеса за порто-франко", "Галичина" (у Львівській області), "Громадська рада Дніпропетровщини", та "Бессарабська республіка "Буджак".

Грицак додав, що організаторами діяльності регіональних проектів в України були: помічник екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника Антон Кузьменко, екс-головний редактор запорізького відділення проросійського інформагентства "Новий регіон" Павло Золотарьов і учасники проекту "Українська федерація", який був ініційований громадським рухом Віктора Медведчука "Український вибір".

За інформацією СБУ, ці особи отримували вказівки та фінансування від кураторів з Росії. Метою Кремля є вплив на обласні ради в Україні, щоб вони зверталися до президента й інший керівників держави з проханням надати особливий статус регіонам, створити вільні економічні зони, укласти договори про розподіл повноважень та зробити посаду губернатора вибірною.

Також голова СБУ опублікував записи перехоплених розмов між учасниками злочинного угрупування.

До слова, СБУ перехопила телефонну розмову представника так званої "ДНР" з представником російських спецслужб про дестабілізацію ситуацію в Україні під час відзначення річниці найкривавіших подій на Євромайдані.

Теги: Україна-Росія Україна Політика Новини Росії СБУ Василь Грицак гроші Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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