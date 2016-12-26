Грицак розповів, чому СБУ залежна від Генпрокуратури

Голова Служби безпеки України Василь Грицак нагадав, що процесуальними керівниками кримінальних справ його відомства є представники прокуратури.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

Відповідаючи на питання, чи впливає на роботу СБУ Петро Порошенко, голова Служби безпеки зазначив, що президент такого собі не дозволяє.

Такого не було. Я кажу відверто. Ми захищені у законодавчому плані. На нас може більше впливати прокуратура, в силу різних причин. Оскільки є кримінальні справи, які розслідуються нами, а процесуальне керівництво здійснюється працівниками прокуратури,

— заявив Грицак.

У той же час він зазначив, що кожного дня Порошенко цікавиться роботою служби, оскільки країна перебуває у стані війни.

Нагадаємо, кортеж президента Петра Порошенка нещодавно помітили під будівлею СБУ. Грицак прокоментував цей випадок, буцімто президент приїхав зненацька, щоб перевірити, як працюють караули.