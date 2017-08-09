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Гривня міцніє: в Нацбанку назвали причини

18:13, сьогодні 2516 Читать новость на русском
Курс гривні росте
Курс гривні росте / 24 Канал

Національний Банк України пояснив, чому міцніє курс гривні. Зазначається, що зміцнення національної валюти пов’язане зі збільшенням надходжень виторгу від експортерів.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на НБУ.

"Зміцнення курсу гривні до долара пов'язане з перевагою на міжбанківському валютному ринку пропозиції валюти над попитом на тлі збільшення надходжень від українських експортерів і продажу валютного виторгу", – повідомили в Нацбанку.

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Проте скільки часу зберігатиметься схожа ситуація – залежить від багатьох факторів, у тому числі від світової кон'юнктури цін, що зараз є сприятливою для українських експортерів.

Теги: Долар-Гривня Гривня Курси валют Новини України гроші НБУ
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