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Грізна сила морів: як створювали сучасні бойові катери "Бердянськ" та "Аккерман"

Зроблено в Україні 21:41, 7 лютого 588 Читать новость на русском

Ці катери є малогабаритними та маневреними. У 2015 році вони ввійшли до складу військово-морського флоту України.

Ці човни мають 23 метри завдовжки і майже 5 метрів завширшки. Ці розміри дозволяють катеру нести бойові чергування, як на прикордонних ріках, так і в прибережній морській зоні.

При цьому завдання перед ними ставлять цілком серйозні – вогневий захист від контрабандистів та порушників кордону, а за необхідності – допомога розвідувальним групам.

На борту "Аккермана" та "Бердянська" розташовані по 2 бойові модулі, кожен з яких складається з 30-міліметрової автоматичної гармати, гранатомета, кулемета а також ПТРК "Бар’єр" з лазерною системою наведення.

Перевагою катерів є специфічна форма корпуса, яку розробили миколаївські конструктори. Максимальна швидкість катера 28 вузлів – це приблизно 52 кілометри на годину.

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У 2015 році ці катери спустили на воду. За рік вони встигли пройти півтори тисяч миль – це як від України до Греції та назад. Відпрацьовували атаки по морських, наземних та повітряних цілях.

А на початку вересня 2016 року ця пара кораблів взяла участь у своїй першій бойовій операції. Тоді в українську економічну зону поблизу острова Зміїний зайшов російський сторожовий корабель "Смєтливий". Разом з фрегатом "Гетьман Сагайдачний" українським військовим вдалося витіснити непроханого гостя з української території.

Зараз київський завод "Ленкузня" готує ще 4 катери, а до 2020 року керівництво держави планує наповнити флот не лише артилерійськими катерами, а й ракетними.

Теги: Зброя Зроблено в Україні
Джерело: 24 Канал
Новини за 7 лютого
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