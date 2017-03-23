Гробниця Христа може невдовзі обвалитись: вчені

Вчені Національного політехнічного університету Афін заявили, що Гробниці Христа потрібна серйозна реставрація через загрозу обвалу.

Як пише National Geographic, вчені запевнили, що потрібно продовжити роботи, аби гробниця не обвалилась. За словами науковців, якщо конструкція таки обвалиться, то наслідки будуть катастрофічні.

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Відомо, що всередині фундаменту, на якому тримається гробниця, дуже багато тунелей та ходів. Їх треба терміново заповнити та зміцнити фундамент. Приблизна вартість додаткових робіт становить 6 мільйонів євро.

Зазначимо, що лише вчора, 22 березня, Гробницю відкрили для відвідувачів після реставрації. Роботи тривали кілька місяців та коштували 3,7 мільйонів доларів.