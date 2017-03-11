Громадянам Росії заборонили в'їзд на острівну територію США, – блогер

Відомого блогера Іллю Варламова не пустили на острівну територію США – Американське Самоа через громадянство Росії.

Про це Ілля Варламов повідомив у своєму блозі.

"Вперше маю таку проблему, що громадянам Росії заборонено в'їзд куди-небудь. У понеділок, як ви знаєте, я їду в Океанію, дивитися на далекі острови. Серед іншого зібрався відвідати Американське Самоа. Наскільки я знаю, це – перша територія, яка "забанила" громадян Росії. Сподіваюся, Марія Захарова (речниця МЗС Росії, – "24") розбереться!" – пише блогер.

Варламов додав, що знав – при в'їзді на Самоа треба мати візу США і місцеву візу, у якій, йому, власне, відмовили.

"Погані новини. На жаль, імміграційна служба Американського Самоа має заборону в'їзду туристам із паспортом громадянина РФ. Усе це новина для мене, через яку я не мав змогу обробити ваш запит на отримання візи. Сподіваюся, ви отримаєте змогу відвідати нас іншим разом, коли цю заборону буде скасовано", – навів слова відмови представника імміграційної служби Самоа блогер.

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Для тих, хто не зрозумів, що вони пишуть, то громадянам Росії тепер в'їзд заборонений. І вони чекають на мене, коли "бан" знімуть, ну або я отримаю інше громадянство. Цікаво, що заборона для російських громадян була введена зовсім недавно. Мабуть, "старий" Трамп доклав руку,

– додав Варламов.

Довідка: Американське Самоа — острівна територія США, яка офіційно перебуває під контролем Штатів, але не входить до їхнього складу.