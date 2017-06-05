Теракт у Лондоні: громадяни яких країн загинули під час інцидентів

Серед загиблих внаслідок подвійного теракту у Лондоні є громадяни Канади і Франції.

Про це повідомляє УП з посиланням на Міністерства закордонних справ Франції та Канади.

Зокрема, один канадець та один француз стали жертвами терактів "Ісламської держави". Також відомо, що серед поранених також є іноземці – громадяни Німеччини та Іспанії.

У Скотленд-Ярді інформацію про громадянство всіх постраждалих поки не надають.

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Зазначимо, як повідомили у МЗС України, в результаті терористичних актів у Лондоні громадяни України не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.