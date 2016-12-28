Громадянина Казахстану засудили на 3 роки через критику Путіна в соцмережах

Суд у Казахстані засудив до 3 років колонії підприємця Саната Досова за критику президента Росії Володимира Путіна у соціальній мережі.

Суд в Актобе 27 грудня визнав Досова винним у "розпалюванні соціальної ворожнечі" через повідомлення у Facebook від липня 2014 року до березня 2016 року, пише "Радіо Свобода".

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Адвокат Досова заявив, що оскаржуватиме рішення суду. Як заявила прокуратура, 46-річний Досов порушив закон, пишучи у соцмережах про те, що Путін руйнує Росію, критикуючи його соціальну політику і засуджуючи агресію Москви в Україні.