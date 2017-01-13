  • укр
  • рус
09:58
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: В Криму затримали активіста Українського культурного центру
Випуск новин
00:09, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Гроші на відновлення Донбасу є, але робота стоїть

09:47, сьогодні 91 Читать новость на русском
Руїни на Донбасі
Руїни на Донбасі / Getty Images

Минулого року було виділено кошти на відновлення майже 750 інфраструктурних і соціальних об'єктів на Донбасі, однак роботи стартували тільки щодо половини визначених об'єктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко.

За її даними, у 2016 році Верховна Рада спрямувала майже 4 млрд грн на відновлення інфраструктурних і соціальних об'єктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині визначили 596 об'єктів – і виділили майже 3 млрд грн, на Луганщині 150 об’єктів – і виділили 1 млрд грн.

"Щоправда, на сьогодні розпочато роботу лише по половині визначених об'єктів: десь тільки стартували тендери, а на деяких вже повним ходом йде будівництво. В основному ще проходять тендерні процедури", – мовиться у повідомленні Геращенко.

Маю відзначити достатньо низький рівень освоєння виділених державою коштів – на Донеччині менше 10%, на Луганщині трохи більше. Чому так відбулося і чи були випадки, коли тендерні процедури виписувалися так, щоб зірвати тендер з якихось причин? Це питання потребує додаткового вивчення,
– написала вона.

Політик наголошує, що всі тендерні процедури проходять через систему ProZorro, а до будівельних робіт залучають переселенців: "На сьогодні близько 10% робітників, що працюють на відновленні інфраструктурних об'єктів, – це переміщені особи".

За словами Геращенко, разом із міністром із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом та депутатом від БПП Марією Іоновою вона відвідала 5 об'єктів, "де роботи близяться до завершення і де можна оцінити і проведені тендери, і якість будівництва": опорні школи в Дружківці і Часовому Яру, гуртожитки для силовиків і переселених вишів у Бахмуті, шляхопровід у Костянтинівці.

Читайте також: В Кабміні зацікавились, на що витратили кошти, виділені на відновлення Донбасу

Роботи йдуть по-різному, десь видно, що ремонт робиться капітальний, десь неозброєним оком помітна різниця між ціною квадратного метра і якістю,
– зазначила Геращенко.

"Більш детально моніторити кожну копійку витрачених державою грошей вже за кілька днів буде спеціальна урядова комісія, яка отримає і наші попередні висновки, результати та бачення. Вже є відповідне рішення уряду про створення такої комісії", – повідомила вона.

Нардеп також зазначила, що трапляються випадки, коли тендери відкладають, "намагаючись шукати лазівки", – і це потребує уваги громади та ЗМІ.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Ірина Геращенко гроші Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
сьогодні, 08:42 В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
Дмитро Бєлобров 1264
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
12 січня, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Оксана Тропотяга
В Україні заборонили канал
сьогодні, 08:07 В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу
1793
Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
сьогодні, 01:20 Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
831
Компромат на Трампа – попытка перекройки глобального мироустройства
12 січня, 22:33 Компромат на Трампа – попытка перекройки глобального мироустройства
Аркадий Бабченко 1234
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей
 23 жовтня 2016 , 21:24 4
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
 9 січня , 09:18
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук