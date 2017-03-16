Гроші терористам регулярно надсилали із Києва

Працівники СБУ викрили канал фінансування бойовиків терористичної організації "ДНР". Про це повідомили у прес-службі відомства.
Відомо, що фінансування терористів налагодив переселенець з окупованого Донецька.
Кошти Києва надходили на рахунок двом терористам з позивними "Піонер" та "Німець". Обоє чоловіків раніше працювали у правоохоронних органах України.
Отримані зі столиці України гроші витрачали на диверсії проти ЗСУ.
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