Гроші Януковича в банку Порошенка – доказ, що влада після Майдану не змінилася, – Березюк

В Україні заарештували 312 мільйонів гривень Януковича-молодшого, які зберігалися на рахунках Міжнародного інвестиційного банку, де одним з акціонерів є чинний президент України Петро Порошенко.

Чи знав Порошенко, що в "його" банку зберігалася велика сума грошей сина президента-втікача, та про олігархію в українській політиці – в інтерв'ю з з керівником фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олегом Березюком.

Зрада чи не зрада?

– Я не думаю, що головний акціонер не може не знати про такі великі надходження. Але я не фахівець. Просто хочу сказати, що всі ці дрібні і не дрібні випадки, які ми сьогодні виявляємо – доказ того, що в Україні після Революції Гідності влада не змінилася. Люди повстали проти диспотії, але, на жаль, влади не взяли.

Олігархат як система управляння державою існує в Україні останні 15 років і нічого йому не заважає.

Зміни в парламенті

– Зміни політичних сил в парламенті будуть бутафорними. Для того, що відволікти людську увагу. Сьогодні в парламенті є стійка більшість – близько 270 депутатів. Вони є васалами олігархічної системи. Вони є "рабами" шести-семи людей в країні. І тому, як вони будуть переміщуватись в політичній системі – по вертикалі або горизонталі – для країни і людей не має значення.

Якщо Фірташ таки сяде на 50 років до американської в'язниці, то людей, які є політичними гравцями в Україні і які залежать від його грошей, або перекуплять інші, або станеться важлива річ. Адже арешт олігарха є загрозою для інших: він може почати говорити. Тобто у цих людей є один пародоксальний вихід – почати розбудовувати інституційну державу.

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