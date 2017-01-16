Гройсман дав обіцянку Байдену продовжувати змінювати Україну

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв віце-президенту США Джозефу Байдену продовжити курс на проведення реформ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба українського уряду.

Згідно з повідомленням, на зустрічі Байдена та Гройсмана 16 січня сторони підвели підсумки роботи України з адміністрацією Барака Обами, а також обговорили прогрес реформ та подальшу співпрацю.

Я хочу запевнити Вас у тому, що мій уряд і я особисто як прем'єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу,

– заявив Гройсман.

За його словами, Україні потрібна відкритість та ефективна боротьба з корупцією. Прем'єр також подякував Байдену за тверду позицію США щодо захисту інтересів України і його особисте лідерство в мобілізації міжнародної підтримки Києва.

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"Ваша особиста роль, особливо за останні роки виборювання нашої незалежності, є надзвичайно важливою для нашої країни у всіх сферах. Я хочу подякувати за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у Вашому серці. Я знаю, що через 4 дні Ваша увага до нашої держави не буде меншою, ніж була досі", – сказав Гройсман.