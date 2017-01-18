Гройсман іде у відпустку святкувати День народження

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір взяти відпустку в свій День народження в п'ятницю, 20 січня, і проведе кілька днів з родиною.

Про це у Facebook написав прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук.

За його словами, з радянських часів в Україні склалася погана традиція, коли в День народження високопоставленого чиновника всі йдуть його вітати тільки заради того, щоб відзначитися – "засвідчити свою повагу".

Володимир Гройсман давно вирішив, що цю традицію треба ламати. Багато років тому, тоді ще мер Вінниці почав свою традицію – брати відпустку в цей день і проводити його тільки в сімейному колі. Не був винятком і минулий рік, коли Володимир Гройсман працював вже в парламенті, не стане винятком і цей рік. Тому в кінці цього тижня прем'єр на кілька днів візьме традиційний відпустку і, як завжди, ці дні проведе в колі сім'ї. А з понеділка повернеться до виконання своєї повсякденної роботи,

– написав Столярчук.

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