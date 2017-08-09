Гройсман назвав медустанови, які закуповують ліки за дуже завищеними цінами

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав заклади охорони здоров’я, які закуповують медичні препарати за завищеними цінами.
Відповідну інформацію глава уряду опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Вдячний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України за надану інформацію щодо закупівлі ліків, згідно з якою деякі медичні установи купують препарати, а саме – "Парацетамол", "Омнопон", "Аспірин" та "Адреналін" за ціною, яка до 90% перевищує середньозважену по країні. І це лише по 4 препаратах!", – написав Гройсман.
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Він додав, що доручив Міністерству охорони здоров'я спільно з Мінекономрозвитку та МВС проаналізувати ситуацію і "дати по руках тим, хто краде у людей, які потребують захисту та підтримки".