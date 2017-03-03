23:03
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан гірників після вибуху. Медики про здоров'я Насірова
Випуск новин
23:01, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гройсман назвав Насірова "не священною коровою"

22:33, сьогодні 245 Читать новость на русском
Гройсман прокоментував справу Насірова
Гройсман прокоментував справу Насірова / Getty Images

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає розслідування щодо відстороненого керівника ДФС Романа Насірова показником того, що ніхто з чиновників вищої ланки не є недоторканним.

Про це Гройсман сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

"Справою Романа Насірова займається НАБУ... Позитивним у цій історії є те, що ніхто з вищої влади не є "священною коровою", всі доторканні, крім народних депутатів, у яких безмежний імунітет, який треба знімати, до речі. НАБУ буде займатися і крапку в цій справі поставить суд. Дуже важливо, щоб і саме слідство, і суд викликали довіру у суспільства, тому що сьогодні суспільна довіра до судової влади дуже низька", – сказав прем’єр.

Читайте також: Порошенко коротко прокоментував справу проти Насірова

За його словами, Насіров сам хотів, щоб його відсторонили від виконання обов'язків глави ДФС на час слідства.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров.

Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Відомо, що Насірова прооперували. Медики поки відмовляються коментувати його стан, щоправда, за інформацією деяких джерел, чиновник "просто симулює".

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров Політика Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Субсидії можуть значно зменшитися
 16 лютого , 19:46
Екстрену медичну допомогу планують реформувати: 6 головних змін
 8 вересня 2016 , 10:01
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук