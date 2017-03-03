Гройсман назвав Насірова "не священною коровою"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає розслідування щодо відстороненого керівника ДФС Романа Насірова показником того, що ніхто з чиновників вищої ланки не є недоторканним.

Про це Гройсман сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

"Справою Романа Насірова займається НАБУ... Позитивним у цій історії є те, що ніхто з вищої влади не є "священною коровою", всі доторканні, крім народних депутатів, у яких безмежний імунітет, який треба знімати, до речі. НАБУ буде займатися і крапку в цій справі поставить суд. Дуже важливо, щоб і саме слідство, і суд викликали довіру у суспільства, тому що сьогодні суспільна довіра до судової влади дуже низька", – сказав прем’єр.

Читайте також: Порошенко коротко прокоментував справу проти Насірова

За його словами, Насіров сам хотів, щоб його відсторонили від виконання обов'язків глави ДФС на час слідства.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров.



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Відомо, що Насірова прооперували. Медики поки відмовляються коментувати його стан, щоправда, за інформацією деяких джерел, чиновник "просто симулює".