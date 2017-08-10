Гройсман офіційно звільнив Балчуна з посади

Кабінет міністрів офіційно звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління "Укрзалізниці".

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

"Звільнити Балчуна Войцеха з посади голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" за угодою сторін", – зазначили в наказі.

Наказ про звільнення Балчуна

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Нагадаємо, 9 серпня глава прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Згодом стало відомо, що "Укрзалізницю" тимчасово очолить перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.



Войцех Балчун запам'ятався українцям як досить суперечлива фігура. Польский менеджер з потужним доробком у керівництві транпортними структурами, вже перебуваючи на посаді голови правління "Укрзалізниці", продовжував свою музичну кар'єру, зокрема часто через концерти пропускав роботу. Це, а також відсутність конкретних реформ, і призвело до постійних конфліктів між Балчуном і профільним міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.