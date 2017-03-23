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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Гройсман озвучив ймовірні причини вибухів на складах боєприпасів у Балаклії

16:23, сьогодні 956 Читать новость на русском
Наслідки вибухів на складах боєприпасів
Наслідки вибухів на складах боєприпасів / Фото із соціальних мереж

Слідство розглядає багато версій вибухів на військовій базі під Харковом. Зокрема йдеться і про диверсію, і про халатність військових.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу. Він вилетів у Балаклію зранку 23 березня.

За його словами, технічно склад був добре облаштований та забезпечений всім необхідним.

Треба перевірити всі версії – від диверсії до халатності,
– наголосив він.

Гройсман запевнив, що руйнування внаслідок вибухів не значні. Проте він заявив, що повертатися в місто – досі небезпечно.

У місто виїхала поліція та Нацгвардія. Вони будуть забезпечувати порядок в Балаклії.

Нагадаємо, 23 березня близько 3 години ночі стався вибух на військових складах в Балаклії.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що причиною пожежі є диверсія. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.

Голова СБУ Василь Грицак також заявив, що пожежа на військовому складі – це диверсія. Причиною детонування боєприпасів стала вибухівка, яку скинув літальний апарат.

Теги: Вибух Вибух на військових складах у Балаклії Україна Володимир Гройсман Харків Пожежа
Джерело: 24 Канал
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