Гройсман озвучив ймовірні причини вибухів на складах боєприпасів у Балаклії

Слідство розглядає багато версій вибухів на військовій базі під Харковом. Зокрема йдеться і про диверсію, і про халатність військових.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу. Він вилетів у Балаклію зранку 23 березня.

За його словами, технічно склад був добре облаштований та забезпечений всім необхідним.

Треба перевірити всі версії – від диверсії до халатності,

– наголосив він.

Гройсман запевнив, що руйнування внаслідок вибухів не значні. Проте він заявив, що повертатися в місто – досі небезпечно.

У місто виїхала поліція та Нацгвардія. Вони будуть забезпечувати порядок в Балаклії.

Нагадаємо, 23 березня близько 3 години ночі стався вибух на військових складах в Балаклії.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що причиною пожежі є диверсія. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.



Голова СБУ Василь Грицак також заявив, що пожежа на військовому складі – це диверсія. Причиною детонування боєприпасів стала вибухівка, яку скинув літальний апарат.