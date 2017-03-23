Гройсман озвучив ймовірні причини вибухів на складах боєприпасів у Балаклії

Слідство розглядає багато версій вибухів на військовій базі під Харковом. Зокрема йдеться і про диверсію, і про халатність військових.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу. Він вилетів у Балаклію зранку 23 березня.
За його словами, технічно склад був добре облаштований та забезпечений всім необхідним.
Треба перевірити всі версії – від диверсії до халатності,
– наголосив він.
Гройсман запевнив, що руйнування внаслідок вибухів не значні. Проте він заявив, що повертатися в місто – досі небезпечно.
У місто виїхала поліція та Нацгвардія. Вони будуть забезпечувати порядок в Балаклії.
Нагадаємо, 23 березня близько 3 години ночі стався вибух на військових складах в Балаклії.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що причиною пожежі є диверсія. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.
Голова СБУ Василь Грицак також заявив, що пожежа на військовому складі – це диверсія. Причиною детонування боєприпасів стала вибухівка, яку скинув літальний апарат.