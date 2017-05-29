Гройсман перевірить ремонт доріг у трьох областях

Завтра, 30 квітня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман із робочим візитом відвідає Волинську, Львівську та Тернопільську області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду перевірить, як тривають ремонти доріг у цих регіонах.

Мінінфраструктури запланувало відремонтувати цього року більше двох тисяч кілометрів доріг та 80 мостів. На це у бюджеті закладено 30 мільярдів гривень.

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