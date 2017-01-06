Гройсман показав, як змінилась українська армія за 2016 рік

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман похвалився здобутками Збройних сил України.

Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Безпека та оборона є та залишається одним з головних пріоритетів уряду на 2017 рік. Українська армія стає сильнішою щодня", – йдеться у дописі до ролика.

Зокрема, чисельність військових зросла до 250 тисяч осіб, що на 100 тисяч військових більше, ніж у 2014 році. Також п'ять батальйонів ЗСУ провели навчання за стандартами НАТО. Більше – дивіться у відео.

Відео: Stratcom Ukraine

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