Гройсман показав, як змінилась українська армія за 2016 рік

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман похвалився здобутками Збройних сил України.
Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Безпека та оборона є та залишається одним з головних пріоритетів уряду на 2017 рік. Українська армія стає сильнішою щодня", – йдеться у дописі до ролика.
Зокрема, чисельність військових зросла до 250 тисяч осіб, що на 100 тисяч військових більше, ніж у 2014 році. Також п'ять батальйонів ЗСУ провели навчання за стандартами НАТО. Більше – дивіться у відео.
Відео: Stratcom Ukraine
Читайте також: Українські гіганти. Найпотужніші вітчизняні броньовики 2016 року
Коментарі