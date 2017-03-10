Чи запровадять санкції проти "Сбербанку"

Після того, як "Сбербанк" розпочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдореспублік Донбасу, перші осіб держави і НБУ заговорили про введення санкція.

Серед платіжних систем-посібників терористів, куди можна переказати кошти, відомі банки – "Сбербанк" та "Альфа".

За спробами відмивання брудних грошей у світі стежить міжнародна група FATF. Якщо її спеціалісти зафіксують міжнародні перекази на рахунки терористів, – банк-учасник потрапляє до чорного списку і транзакційного вакууму.

В українському позові до суду ООН у Гаазі російський "Сбербанк" зазначено як один із фінансових гаманців бойовиків на Донбасі. Та ініціювати санкції проти української дирекції Національний банк України наважився лише після того, як фінустанова підтвердила, що готова приймати клієнтів з фіктивними документами.

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У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку "Сбербанку" Росії в Україні – ПАТ "Сбербанк".

Які саме санкції готутють для "Сбербанка" наразі не відомо. Та гучні заяви про покарання вже лунають з вуст перших осіб держави.

Це просто не припустимо. Я думаю, ми швидко розберемось, ухвалимо всі необхідні рішення,

– підтвердив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Експерти дивуються, що українська дирекція "Сбербанку" ще не збанкрутувала. Лише за минулий рік установа зазнала майже три мільярди гривень збитків. Купувати скандальний банк – теж ніхто не збирається.

Нагадаємо, у середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Згодом з'явилась інформація, що "Сбербанк" після певної затримки розпочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдо республік Донбасу.