Гройсман призначив блокувальникам Донбасу зустріч у Кабміні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює зустріч усіх зацікавлених сторін щодо вирішення питання блокади Донбасу в Кабінеті міністрів України.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, представники громадських організацій сформулювали свою позицію щодо вирішення питань щодо блокади Донбасу. Гройсман зазначив, що наразі необхідно визначити чітку державну політику як у сфері енергетики, так і в питаннях окупованих територій, оскільки "тільки тоді можна запобігти спекуляціям і зловживанням у цій сфері".

Прем'єр-міністр наголосив, що усі державні інституції та політичні сили, які мають стосунок до цих питань, повинні взяти на себе відповідальність за реалізацію конкретного плану дій як у законодавчій, так і виконавчій площинах. Гройсман також зазначив, що консолідована позиція дозволить прискорити процес вирішення питання блокади Донбасу.

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Закликаю усіх, хто справді зацікавлений у вирішенні цього комплексу проблем – до професійного обговорення і спільної роботи. Уряд готовий стати майданчиком для такої роботи,

– зазначив Гройсман.

Він додав, що уряд докладе усіх зусиль, щоб мінімізувати наслідки кризової ситуації, яка "сьогодні працює не в інтересах держави і не в інтересах людей".