Гройсман прокоментував чутки про нестачу газу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман спростував інформацію про те, що Україні бракує газу у сховищах.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Хочу розчарувати усіх тих, хто черговий раз поширює фейки, що Україна нібито на цей сезон має недостатньо газу, що Україні доведеться відбирати газ з транзиту. Усе це – лише продовження кампанії по дискредитації України. Ситуація повністю стабільна і по газу, і по вугіллю", – запевнив Володимир Гройсман.

Також прем'єр додав, що у 2017 році Україна виходить на експорт електроенергії в обсягах до 1 мільярда кіловат-годин та збільшення власного видобутку газу на 500 мільйонів кубометрів.

Все це свідчить про те, що наш курс на енергонезалежність України правильний і він буде реалізований,

– підкреслив глава Кабміну.

Читайте також: Економити вигідно: як сплачувати за комуналку, якщо в платіжці "нуль"

Нагадаємо, "Нафтогаз" повідомив українців про сильні морози у Росії та очікує заяв від "Газпрому" про недостатні запаси газу в підземних сховищах України.