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Гройсман прокоментував обставини трагедії на шахті "Степова"

01:05, сьогодні 30
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 Канал

На превеликий жаль, для тих, хто управляє шахтами по країні, питання безпеки шахтарів є не зовсім пріоритетним.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами засідання комісії щодо обвалу шахти "Степова" на Львівщині.

"Плани щодо збільшення видобутку вугілля є, але те, що сталося, з цим абсолютно не пов'язано", – наголосив посадовець.

Він також підкреслив, що 3 березня буде прийнято рішення про створення державної комісії для розслідування обставин трагедії, а також перевірки всіх шахт країни.

"На превеликий жаль, для тих, хто управляє шахтами по країні, питання безпеки шахтарів є не зовсім пріоритетним. Тому я переконаний, що це найважливіше, що потрібно зробити", – зазначив прем’єр.

Крім того, очільник Кабміну зауважив, що у разі потреби всіх потерпілих можуть доправити до Києва.

"МНС вже підготували медичний літак, якщо буде потрібно", – додав Гройсман.

Читайте також: Назвали попередню причину трагедії на шахті "Степова"

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, стався обвал гірської породи.

У момент інциденту на шахті працювали 172 гірники, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.

Раніше голова Львівської ОДА Олег Синютка заявляв, що трагедія могла бути пов'язаною з проведенням робіт зі збільшення обсягів видобутку вугілля, оскільки Україна перестала отримувати вугілля зі Сходу України.

Теги: Україна вугільна промисловість Аварії на шахтах Львів Вибух на шахті на Львівщині Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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