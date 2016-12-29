Гройсман прокоментував ситуацію з "1+1"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що скоріш за все – виникло непорозуміння, що "1+1"позбавлять ліцензії на мовлення.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що розмови про можливе позбавлення "1+1" ліцензії на мовлення є безпідставними.

"Наскільки мене поінформували, погроз невидачі ліцензії немає. Якщо таких загроз немає, будемо вважати, що виникло непорозуміння", – сказав глава уряду.

Нагадаємо, журналісти каналу "1+1" заявили, що їм можуть не продовжити ліцензію на мовлення. 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. Також канал побоюється, що це може бути спробою рейдерського захоплення.



В Нацраді з питань телебачення і радіомовлення відреагували на заяву телеканалу "1+1" про тиск на журналістів та спробу рейдерського захоплення.