Гройсман пропонує нагородити учасників розслідування проти екс-чиновників з податкових органів

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Голова уряду України Володимир Гройсман переконаний, що учасників розслідування організації та функціонування так званих податкових майданчиків, пов'язаних з колишнім міністром доходів і зборів України часів Азарова Олександром Клименком, необхідно нагородити.
Таку заяву прем'єр-міністр зробив у середу, 24 травня, під час засідання уряду, коментуючи інформацію про масові затримання екс-чиновників.
"Всіх дійових осіб, які займаються розслідуванням, доказом провини, відновленням справедливості, ми повинні за результатами обов'язково відзначити на рівні держави", – підкреслив Гройсман.
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За словами прем'єра, тепер справа – за судами. Сам Гройсман переконаний, що суди оголосять "справедливі вироки в цій справі".
Нагадаємо, у середу, 24 травня, українські правоохоронці провели масові обшуки та арешти в 15 областях. Серед затриманих – колишні очільники податкових органів Дніпропетровщини, Луганщини, Криму, Харківщини та інших регіонів України.