Гройсман різко висловився про безробітних

Державна служба зайнятості населення повинна перейти від моделі її утримання з держбюджету до моделі створення робочих місць.

Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Я вважаю, що зміна системи зайнятості є дуже важливою. Окремо хочу сказати про службу зайнятості: я не збираюсь утримувати службу зайнятості, я не збираюсь утримувати безробітних,

– заявив Гройсман.

Прем’єр наголосив, що "збирається дати людям роботу і нормальну заробітну плату".

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"Я хотів би, щоб ви це донесли до керівництва служби зайнятості. Ні – то розжену. І приведемо тих людей, хто зможе налагодити там ситуацію нормально. Мені ці статистичні байки не потрібні. Потрібно змінити модель фінансування служби з моделі її фінансування на модель створення робочих місць", – зазначив Гройсман.