Гройсман розповів, що через блокаду доводиться купувати вугілля в Росії

Блокада постачання вугілля з непідконтрольної частини Донбасу невигідна Україні, бо змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, пише "Радіо Свобода".

Я проводив велику зустріч з українськими металургами – це 17% промислового виробництва країни, 25% валютного виторгу, це міцна сфера нашої економіки. І коли просто перекрили шлях до українських надр, сьогодні металурги говорять, що можна отримати потрібне їм вугілля з двох джерел: це або Америка, або Росія,

– заявив він.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу.

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У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

Сьогодні блокада заганяє підприємства у те, щоб купувати вугілля в Росії,

– сказав Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 25 лютого ветерани АТО та активісти відкрили перший редут на маріупольському напрямку. Редут назвали "Соловейко". За словами активістів, таким чином перекрили трафік контрабанди, контрафакту і торгівлі з окупантами по лінії Донецьк – Волноваха – Маріуполь.