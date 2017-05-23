Гройсман розповів, скільки вдалося зекономити завдяки Prozorro

Електронні торговельні майданчики, які підключені до бази даних Prozorro, дають можливість підприємцям отримати вільний доступ до вигідних держзамовлень та дозволяють економити мільярди бюджетних коштів за рахунок збільшення конкуренції на тендерах.

Про це заявили представники уряду на міжнародному Форумі по закупівлях, професійної етики, управління і відкритості (PRIMO), передає УНІАН.

Зі слів прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, використання Prozorro дозволило заощадити майже чверть мільярда гривень бюджетних коштів.

"Ця система наразі є не лише конкурентною та ефективною, але й вже зараз допомогла нам зекономити близько 24 мільярдів бюджетних коштів за незавершеними процедурами. Завдання на найближчий час – запровадити систему ProZorro для конкурентного продажу державних компаній та подальше вдосконалення цієї системи", – заявив він.

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