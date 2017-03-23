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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Гройсман терміново вилітає на місце вибуху у Балаклії

08:43, сьогодні 8
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / Сегодня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінформований щодо ситуації на військових складах під Харковом. У зв'язку з цим він вирушив у Харківську область.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На постійному зв'язку з військовими, керівництвом ДСНС, керівництвом ОДА, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації та евакуації мешканців прилеглих населених пунктів. Зараз вилітаю на місце", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що найважливіше зараз – забезпечити безпеку громадян.

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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.

Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.

Теги: Харків Вибух на військових складах у Балаклії Володимир Гройсман Надзвичайні ситуації Україна
Джерело: 24 Канал
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