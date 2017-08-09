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Гройсман: у фермерів більше не відбиратимуть землю

19:09, сьогодні 1222 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / wz.lviv.ua

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та Кабінет Міністрів створять в регіонах оперативні штаби, які будуть боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю.

Про це заявили 9 серпня під час засідання Уряду, передає "Урядовий портал".

Уряд буде створювати оперативні штаби в регіонах. Вони пильнуватимуть, аби у фермерів не захоплювали землю та не відбирали врожай. До ініціативи залучили Мін'юст, територіальні відділення МВС та ОДА.

Зараз відбувається збір врожаю, щорічно з цього приводу бувають форс-мажорні обставини захоплення врожаю і землі з боку нечистих на руку ділків. Тому є пропозиція ухвалити системне рішення і дати доручення для створення таких штабів по всій країні,
– зазначив Володимир Гройсман.

Володимир Гройсман пригрозив – якщо штаби працюватимуть погано, голів відповідних райадміністрацій звільнять.

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Керівники областей повинні кожні два тижні надавати Уряду оперативну інформацію про стан справ у сфері аграрного рейдерства. А до 15 листопада голови ОДА мають підготувати повний звіт за період жнив.

За його результатами ми ставитимемо питання щодо кадрових рішень стосовно тих керівників територіальних органів, які сприяли рейдерам чи не вживали жодних заходів для захисту аграріїв,
– заявили в Уряді.

Нагадаємо, від рейдерських захоплень, яких останнім часом дедалі більше, вже постраждали десятки сільгосппідприємств у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Вінницькій областях. Інколи привласнення чужого, супроводжувалося стріляниною. У липні 2017 року тому на Кіровоградщині через суперечки з землею поранили трьох пайовиків.

Теги: Новини України Міністерство аграрної політики Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Міністерство внутрішніх справ Міністерство юстиції Законопроект
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