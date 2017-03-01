Гройсман вдруге запропонував звільнитися всім керівникам держустанови

Фонд держмайна України в повному своєму складі неефективно керує держмайном, і від цього держава втрачає мільярди гривень.

Про це на сьогоднішньому засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Вам треба всім разом зібратися, написати заяву і звільнитися,

– сказав прем'єр, звертаючись до першого заступника глави Дмитра Парфененка, додавши, що це варто було б сказати самому голові ФДМ Ігореві Білоусу.

Парфененко, в цілому погодившись із прем'єром, на своє виправдання сказав, що відповідає за оренду, а плани бюджетних надходжень від оренди постійно перевиконуються.

"Це вам неправильно встановлюють плани", – відреагував Гройсман.

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Я наголошую, що не буду всього цього терпіти, просто наголошую на цьому,

– підсумував прем'єр.

Нагадаємо, ще у грудні минулого року Гройсман заявляв, що вимагатиме звільнення керівництва Фонду держмайна. Він був незадоволений тим, що Фонд провалив конкурс з приватизації Одеського припортового заводу.