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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гройсман відреагував на відставку Стеця

21:33, сьогодні 98
Юрій Стець подав у відставку
Юрій Стець подав у відставку / Фото із соцмереж

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував звільнення з посади міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

На жаль, Міністр інформаційної політики Юрій Стець сьогодні подав заяву про звільнення за станом здоров'я. Хочу щиро подякувати Юрію за його роботу,
– написав Гройсман у своєму Facebook.

Прем’єр нагадав, як на початку російської агресії Юрій Стець склав свій депутатський мандат і пішов в Нацгвардію будувати контрпропагандистську політику.

"І в тому, що працюють санкції, що ми отримали і безвіз, і асоціацію з ЄС, є заслуга зусиль усіх тих, хто воює і на інформаційному фронті, зокрема – команди Юрія Стеця", – переконаний Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 31 травня стало відомо, що Юрій Стець подав у відставку з посади міністра інформаційної політики за станом здоров’я.

Читайте також: Вже не МінСтець – соцмережі відреагували на відставку Стеця

Теги: Політика Україна
Джерело: 24 Канал
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