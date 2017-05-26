Гройсман відвідав останній дзвоник на Київщині

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Для учнів по всій Україні пролунав останній дзвоник. Цього року шкільні стіни покинуло понад 190 тисяч випускників. Через негоду у деяких школах Київщини лінійку навіть відклали. А от у Броварській школі № 7 цього зробити не могли, бо чекали візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
До приїзду високопосадовця готувались заздалегідь. Проте через негоду свято перенесли до актового залу школи.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прибув на останній дзвоник разом із губернатором Київської області та міністром освіти.
Коли я дивлюсь на випускників, згадую 1994 рік – свій випуск. Це завжди дуже зворушливо,
– зазначив Володимир Гройсман.
Згодом у Facebook прем'єр-міністр опублікував світлини з урочистого заходу.
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