Гройсман відвідав останній дзвоник на Київщині

Для учнів по всій Україні пролунав останній дзвоник. Цього року шкільні стіни покинуло понад 190 тисяч випускників. Через негоду у деяких школах Київщини лінійку навіть відклали. А от у Броварській школі № 7 цього зробити не могли, бо чекали візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

До приїзду високопосадовця готувались заздалегідь. Проте через негоду свято перенесли до актового залу школи. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прибув на останній дзвоник разом із губернатором Київської області та міністром освіти. Коли я дивлюсь на випускників, згадую 1994 рік – свій випуск. Це завжди дуже зворушливо,

– зазначив Володимир Гройсман. Згодом у Facebook прем'єр-міністр опублікував світлини з урочистого заходу. Читайте також: Перша леді України завітала на останній дзвоник до Житомира

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