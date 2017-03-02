Гройсман з компанією терміново вилетіли на Львівщину

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман через трагедію на шахті "Степова" терміново вилетів на Львівщину.
Про це написав прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук.
Разом з міністром вилетіли міністр енергетики Ігор Насалик та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
Створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб,
– додав Столярчук.
Нагадаємо, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. Станом на 14:57 було відомо про щонайменше 10 загиблих гірників, ще 5 зазнали серйозних опіків.