Гройсман заявив про продовження надзвичайних заходів в енергетиці

У четвер, 16 березня, Кабмін продовжить надзвичайні заходи в енергетиці.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Це вимушений захід, але я ще раз хочу підкреслити, що ми повинні вийти з цих реалій сильнішими,

– сказав він.

Гройсман додав, що 16 березня відбудеться також засідання енергетичного штабу під керівництвом віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України.