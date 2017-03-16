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Гройсман заявив про продовження надзвичайних заходів в енергетиці

11:36, сьогодні 228 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / Getty Images

У четвер, 16 березня, Кабмін продовжить надзвичайні заходи в енергетиці.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Це вимушений захід, але я ще раз хочу підкреслити, що ми повинні вийти з цих реалій сильнішими,
– сказав він.

Гройсман додав, що 16 березня відбудеться також засідання енергетичного штабу під керівництвом віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України.

Теги: Україна Політика Кабінет Міністрів України Енергетика Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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