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Гройсман заявив, що не дозволить тиснути на Ukrlandfarming та інших національних виробників

16:34, сьогодні 407 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / radiosvoboda.org

Прем'єр-міністр готовий надати максимальну підтримку найбільшим національним виробникам, захистивши від тиску з боку податкової інспекції, Національного банку та інших держструктур.

Про це Володимир Гройсман заявив в ході візиту в Хмельницьку область, відповідаючи на питання журналіста про пресинг з боку глави НБУ на агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка і компанії Костянтина Жеваго.

"Компанії, які ви назвали, це компанії, які працюють в Україні – це і КрАЗ, агрохолдинг (Ukrlandfarming). Я думаю, що тут треба говорити не про те, яким чином тиснути кому-небудь – податкової, Нацбанку або іншій структурі, а як допомогти стати сильніше цим компаніям. Ці національні підприємства. Там працюють десятки тисяч людей, які отримують зарплату, виробляють національний продукт. Наше завдання – розвивати і допомагати. Тому, безумовно, я був і залишаюся на позиції підтримки бізнесу, реальних виробництв і національної економіки", – підкреслив прем'єр-міністр.

За словами Володимира Гройсмана, він ще не проводив обговорення проблеми з головою Нацбанку Валерією Гонтаревої.

Я тільки нещодавно отримав цей лист (звернення від власника компанії Ukrlandfarming Олега Бахматюка), і ми обов'язково будемо з нею на цю тему говорити. Але я направив його в Офіс супроводу інвестицій. Зараз він (офіс) буде вивчати цю проблему, і давати свої рекомендації в межах закону. Реально треба підтримувати національного виробника. Ще раз хочу підтвердити, що моя позиція наступна – не треба заважати тим, хто створює національний продукт. Потрібно допомагати тим, хто створює робочі місця. Це моя філософія й ідеологія. Тому в усьому, що буде в моїх силах, я завжди буду допомагати всім тим, хто працює в реальному секторі економіки,
– пояснив прем'єр-міністр.

Гройсман висловив упевненість, що Президент України Петро Порошенко з питання реструктуризації боргів агрохолдингу Олега Бахматюка також налаштований "дуже конструктивно".

Нагадаємо, власник найбільшого агрохолдингу України Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в конфлікт з головою Національного банку України Валерією Гонтаревої. "Уже більше 2,5 років Ukrlandfarming відчуває перманентні спроби рейдерського захоплення, інформаційних і юридичних атак, фінансове та правове тиск з боку НБУ, що може істотно позначитися не тільки на діяльність компанії, але і на стані економіки держави", – йдеться у зверненні.

Як заявив Бахматюк, в ході зустрічей з представниками уряду та адміністрації президента керівництво Ukrlandfarming запропонувало план можливої реструктуризації заборгованості холдингу без будь-дисконтів з посиленням застави і з зрозумілими економічними термінами. Але керівництво Нацбанку не погодився на запропонований сценарій. У компанії вважають, що Гонтарева має особисту зацікавленість у знищенні найбільшої аграрного виробника в Україні. Власник Ukrlandfarming переконаний, що Гонтарева, використовуючи службове становище, поширює неправдиву інформацію про акціонерів холдингу, що унеможливлює його роботу.

Теги: НБУ Валерія Гонтарева Володимир Гройсман Петро Порошенко
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