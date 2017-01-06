Гройсман зізнався, заради кого пішов на націоналізацію "Приватбанку"

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що у справі "Приватбанку" уряд пішов на "вимушений, але чесний" крок. Також він наголосив, що з новим менеджментом банк "у хороших руках".

Про це Гройсман сказав в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Прем’єр додав, що на такий крок він пішов через український народ.

"Що для мене було важливо як для голови Уряду? Одне – двадцять мільйонів людей. Все. Двадцять мільйонів людей, у яких там рахунки, кошти, кредитні картки тощо. Я керувався тим, щоб захистити цих людей", – запевнив Гройсман.

Він додав, що банк вже стабілізувався.

"Банк стабілізувався, ситуація нормальна. Закон гарантує сьогодні повністю повернення вкладів для фізичних осіб - вкладників банку. У керівництва банку тільки одне завдання - розвивати банк, зробити його більш успішним. І це мене повністю влаштовує", – наголосив прем’єр.

Нагадаємо, 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. 21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.



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