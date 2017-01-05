Гройсман знає, як зробити долар дешевшим за 20 гривень

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що йому відомо як зробити курс гривні 18,5 за долар. Для цього Україні варто зосередиться на видобутку власного газу і зменшити закупівлю іноземного.

Про це Гройсман сказав в інтерв’ю виданню "Укрінформ". "Я бачив недавно аналітику, яка показує, що якби ми добували свій газ в Україні, а не купували за валюту, то долар коштував би не більше 18,5 гривень", – сказав він. Також Гройсман додав, уряд взяв курс на досягнення енергетичної незалежності України. І такий результат буде протягом наступних 3-5 років. Читайте також: Різниця між курсом Нацбанку і ринком у 2017 році ще більше зросте, – економіст

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