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Гройсмана просять захистити Ukrlandfarming від Гонтаревої

13:22, сьогодні 452 Читать новость на русском
Ukrlandfarming
Ukrlandfarming

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен втрутитися і захистити найбільший національний агрохолдинг Ukrlandfarming від дій глави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

Про це повідомив глава "Української зернової асоціації" Володимир Клименко, повідомляє Обозреватель.

За словами Клименка, викликає подив "пильна увага" керівництва НБУ до звичайного господарського спору, який триває в судах кілька років.

"Я не думаю, що президент і прем'єр можуть втрутитися в судовий спір і там використовувати якісь важелі. Але в зв'язку з тим, що у Олега Бахматюка (власник Ukrlandfarming) працює дуже багато людей і він розвивав бізнес за рахунок іноземних інвестицій, глава уряду повинен в цю ситуацію втрутитися, оскільки ми говоримо про інвестиції в країну і необхідності створювати робочі місця. Виникла ситуація, при якій Національний банк, який повинен займатися курсовою політикою гривні і т.п., приділяє стільки часу Бахматюку і такому чисто господарському спору. Коли гривня в три рази падає, ці зусилля Національного банку в суперечці з Бахматюком, як мінімум, здаються дивними. При цьому, що зусилля НБУ, коли обвалили гривню, були непомітні", – зазначив Володимир Клименко.

На його думку, Нацбанк і Ukrlandfarming давно повинні були прийти до компромісного рішення, яке вирішить конфлікт. Клименко зазначив, що реструктуризація заборгованості власників агрохолдингу, позитивно позначиться не тільки на розвитку підприємства, а й аграрної галузі в цілому.

Я не думаю, що питання Національного банку і Бахматюка повинне було зайти так далеко. Національний банк і Бахматюк повинні були знайти якесь рішення. Тому що сумно спостерігати, як НБУ, який повинен займатися зовсім іншим, раптом зчубився з однією з найбільших аграрних компаній,
– наголосив Володимир Клименко.

Як повідомлялося, власник агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в конфлікт з главою Нацбанку Валерією Гонтаревої. Бізнесмен повідомив, що більше 2,5 років його компанія піддається рейдерським, інформаційним і юридичним атакам, а також фінансовому тиску з боку НБУ. Зокрема, Гонтарева, використовуючи службове становище, поширює неправдиву інформацію про акціонерів холдингу, що унеможливлює його роботу. Це завдає шкоди компанії, в якій працює 37 тис. осіб, і загрожує економічній стабільності країни.

За словами Бахматюка, в 2014 році Нацбанк спровокував "створення" дірки в балансі афілійованих з Ukrlandfarming банків – "Фінансової ініціативи" та ВіЕйБі, потім визнавши їх неплатоспроможними. Незаконність дій НБУ була підтверджена судами трьох інстанцій.

Під час зустрічей з представниками уряду та адміністрації президента керівництво Ukrlandfarming запропонувало план реструктуризації заборгованості холдингу без будь-яких дисконтів з посиленням застави і з зрозумілими економічними термінами. Однак керівництво Нацбанку не погодилося з пропозицією і розповсюдило на своєму сайті і в ЗМІ недостовірну інформацію про заборгованість Бахматюка перед державою на суму понад 38 млрд грн.

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